Veilige fietsoversteek voor de leerlingen van het College in Veurne afgewerkt

In de Lindendreef in Veurne, vlakbij het College, is er een veilige fietsoversteek gemaakt. Op de hoek met de Sporkijnstraat is er een nieuwe fietsenstalling voor de leerlingen van het Bisschoppelijk College.

Het verkeer kan vanuit de Sporkijnstraat enkel nog rechtsaf de Lindendreef inrijden. Dankzij het opvallende gele vak zullen de leerlingen vanaf 1 september veilig de Lindendreef kunnen oversteken. Weggebruikers zien duidelijk waar de fietsoversteek zich bevindt.

Daarnaast zijn ook alle wegmarkeringen in de Lindendreef opnieuw geschilderd. Als gevolg van de realisatie van deze fietsoversteek is er ook een belangrijke mobiliteitswijziging in het centrum van Veurne. Je kan enkel nog rechtsaf als je met de auto of motor vanuit de Sporkijnstraat de Lindendreef inrijdt. Ook de fietser is verplicht om al fietsend de rechtsafbeweging te maken, tenzij er afgestapt wordt en te voet wordt over het zebrapad wordt overgestoken. Dan kan je wel de linksaf beweging inzetten.

Het college van burgemeester en schepenen besliste om voor dit project een subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse overheid. Het gaat om projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen. Er komt later ook een verhoogde middenberm in de Lindendreef.