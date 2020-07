Veilige afstand probleem bij Last Post

De dagelijkse Last Post onder de Menenpoort in Ieper lokt de voorbije dagen opnieuw meer volk. Maar dat geeft problemen met de veilige afstand. Niet onder de Menenpoort maar wel erbuiten, waar mensen te dicht bij elkaar samentroepen.

Onder de poort: 132 plaatsen

Sinds er coronamaatregelen van kracht zijn, is het aantal toeschouwers beperkt. Vanaf midden maart tot en met 30 juni was er zelfs geen publiek toegelaten onder de Menenpoort. Vanaf woensdag 18 maart werd de Last Post gespeeld door telkens één klaroener. Sinds maandag 11 mei zijn er elke avond opnieuw drie klaroeners aanwezig. Vanaf 1 juli is er ook weer publiek toegelaten, maar het aantal toeschouwers wordt beperkt tot 132 per avond. Ze moeten plaatsnemen op stippen op anderhalve meter van elkaar. (Lees verder onder de foto)

Buiten de poort drommen mensen samen

Dit weekend, zowel op zaterdag als op zondag, waren er heel wat meer toeschouwers. Zij moeten plaatsnemen buiten de Menenpoort. Daar staan dranghekken om hen ook daar de veilige afstand te doen respecteren. Maar dat gebeurt niet. Buiten de poort staan de vele tientallen toeschouwers dicht bij elkaar. De meesten dragen wel een mondmasker, maar van veilige afstand is geen sprake. Dat bewijst ook deze foto van de plechtigheid, zondagavond. Zondag was het trouwens de 31.837ste Last Post-plechtigheid.