Veertiger geïnterneerd voor moordpoging op stiefvader

De Brugse raadkamer heeft de internering bevolen van een 45-jarige man uit Knokke-Heist voor de moordpoging op zijn stiefvader. De zestiger kreeg meerdere hamerslagen op het hoofd en verkeerde weken in levensgevaar.

De feiten speelden zich af op op donderdagnamiddag 7 april 2022. De politie van de zone Damme/Knokke-Heist kreeg rond 14.30 uur een oproep binnen voor ernstig intrafamiliaal geweld in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist.

Psychische problemen

Voor de woning van zijn moeder kreeg de veertiger uit Knokke-Heist het aan de stok met zijn stiefvader. Daarbij sloeg hij het slachtoffer meermaals met een hamer op het hoofd. De zestiger werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer overleefde ternauwernood, maar verloor door de hamerslagen wel zijn zicht en zijn reuk.

De verdachte werd naar aanleiding van de feiten door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. Sindsdien zit hij in voorhechtenis. Al snel werd duidelijk dat het psychiatrisch onderzoek van cruciaal belang zou zijn. De beklaagde kampte in het verleden al met psychische problemen.

Ontoerekeningsvatbaar

Eerder was de man al eens jarenlang geïnterneerd voor diefstal. De gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat de veertiger ontoerekeningsvatbaar is. In die omstandigheden vorderde het parket dinsdagochtend dan ook de internering van de verdachte voor poging tot moord en voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Meester Pieterjan Dens verzette zich niet tegen die maatregel. De raadkamer besliste vrijdagochtend dan ook om effectief de internering te bevelen. De burgerlijke kant van de zaak zal later afgehandeld worden.

