Veertig gezinnen blijven achter met ruwbouw in plaats van nieuwbouw: "vrezen dat we ons geld kwijt zijn"

Al 40 gezinnen, vooral uit onze provincie hebben zich gegroepeerd tegen een bouwpromotor uit Roeselare. Ze hebben allemaal grote voorschotten betaald voor een nieuwbouw, maar hun huis is niet klaar of staat zelfs nog in de ruwbouwfase. De bouwpromotor heeft intussen het faillissement aangevraagd...

"Dat was ons droomhuis, nu is het een regelrechte nachtmerrie", vertelt Miranda Nuyttens. Haar ruwbouw in Lichtervelde staat al vier maanden te verkommeren. De bouwpromotor uit Roeselare, Sua Casa, heeft het faillissement aangevraagd en laat een spoor van gedupeerden achter, mensen die al een pak geld betaald hebben, maar niet weten of ze ooit een cent zullen terugkrijgen.

Miranda betaalde al 120.000 euro. Intussen heeft zich al een 40-tal mensen gemeld, die min of meer in dezelfde situatie zitten en zich machteloos voelen.

"Alles gaat kapot"

De ruwbouw die er staat, is niet eens water- en winddicht. "Dat zijn allemaal vochtplekken die zich beginnen op de muur te zetten en dat wordt zout. Dat is zoutafzetting van het water dat binnen sijpelt omdat het ondertussen al 4 maanden zo staat. De buitenkant ook: de isolatie gaat kapot. Alles gaat kapot. Hoe kan je een mens zo iets aan doen?", getuigt Miranda.

In januari vermoedt het gezin dat er iets mis is. De werkzaamheden vallen stil en er valt een dagvaarding van een aannemer in de bus. Na enkele uitvluchten blijft het bij de bouwpromotor oorverdovend stil. Nu reageert zijn advocaat dat de sterk gestegen materiaalprijzen aan de oorzaak liggen van de financiële problemen en dus het faillissement.

Bekwaamheid aantonen

Volgens de slachtoffers gaf de promotor zich ook uit als architect, terwijl hij dat niet is. Tot 1 januari 2019 was de vestigingswet van kracht in Vlaanderen, waardoor iemand die een nieuw bouwbedrijf wilde starten moest bewijzen dat hij de nodige ondernemersvaardigheden had.

Sectorfederatie Embuild Vlaanderen pleit er voor om de vestigingswet opnieuw in te voeren, want nu kan iedereen aannemer worden, zonder de juiste opleiding of ervaring. “Dit beschermt consumenten, want zij hebben een betrouwbare partij nodig die precies realiseert wat in het plan staat. Overigens moeten niet alleen consumenten beschermd worden tegen roekeloze starters, ook de sector zelf heeft er belang bij”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

"Meer faillissementen"

Het gebrek aan controle op nieuwe bedrijven leidt ook tot meer faillissementen, klinkt het in een persbericht. "In Vlaanderen is het aantal faillissementen in de bouwsector veel sneller gestegen dan in Wallonië en Brussel, waar de vestigingswet wel nog bestaat. Vergeleken met 2018 is het aantal faillissementen in 2022 gestegen met 40 procent in Vlaanderen." In de rest van het land was er een daling.

Intussen laat het parket van Kortrijk weten dat het een onderzoek opent naar de bouwpromotor uit Roeselare. Het parket onderzoekt of er strafrechtelijke inbreuken zijn gebeurd.