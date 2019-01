Veelbesproken plan Sint-Paulusschool voorgesteld

In Waregem is de veelbesproken samenwerking tussen de scholen van de groep Sint-Paulus nu ook officieel voorgesteld. De zeven scholen vormen voortaan één school, met één naam.

Alle campussen blijven wel bestaan, maar op termijn zullen enkele richtingen van campus verhuizen of komen er nieuwe richtingen bij. Gisterochtend hielden de leerkrachten en leerlingen van Campus Hemelvaart nog een stil protest tegen de hervorming omdat volgens hen inspraak ontbreekt.

De scholengroep Sint-Paulus bestaat al 20 jaar, maar nu gaan de scholen nog meer samenwerken en komen ze naar buiten als één school met één naam: Sint-Paulusschool. Die heeft zes campussen in Waregem, maar ook in Anzegem en Avelgem.

Stil protest

Maar lang niet iedereen is voorstander. De leerkrachten van de campus OLV-Hemelvaart in Waregem lieten dat met een stil protest blijken. Ze kleefden hun mond dicht omdat het volgens hen aan inspraak ontbreekt. De coördinerend directeur zegt dat die er wel is, maar hij zal rekening houden houden met hun signaal.

De hervorming van de scholengroep past in de onderwijsvernieuwing in het secundair onderwijs. Die gaat in op 1 september.

