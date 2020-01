Veel zorgen en vragen op infoavond over sluiting school Ruiselede

De infovergadering over de sluiting van de school Sancta Maria in Ruiselede is emotioneel verlopen. Nogal wat ouders en leerlingen waren aanwezig.

Ouders, leerlingen en werknemers zijn bezorgd over de sluiting, die is vorige week bekendgeraakt. "Er komen steeds minder leerlingen", zegt de directie, "152 leerlingen is te weinig om het financieel haalbaar te houden." De directie noemde de beslissing gisteravond definitief maar het is de Vlaamse overheid die het laatste woord heeft.

De directie kreeg heel wat bezorgde vragen, vooral de plotselinge beslissing en de slechte communicatie is veel mensen slecht bevallen. Alternatief voor de school in Ruiselede is een verhuizing naar Tielt, binnen dezelfde scholengroep, maar dat zien veel ouders niet zitten.

