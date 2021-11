Veel West-Vlaamse bedrijven zien verplicht telewerk niet zitten

De bereidheid bij de werknemers is laag en de West-Vlaamse maakindustrie maakt het ook vaak niet mogelijk. Meer dan 40 van de ondernemers zegt dat de aard van de activiteit het niet toelaat, in heel Vlaanderen is dat zo'n 30%.

Hans Boels, bedrijfsleider Lybover: "West-Vlaanderen is een echte maakprovincie. Hier hebben we heel veel bedrijven die produceren, engineeren, bouwen en construeren, dat is een totaal andere wereld dan de dienstensector in het centrum van Brussel. Die zit in hoge kantoorgebouwen met zeer beperkte ruimte."

Ook de West-Vlaamse werknemers zien het telewerk het minst zitten, zo'n 23%. En dan gaat het slechts om één dag in de week. Didier Timmerman, werknemer: "Voor bepaalde taken heb ik echt een collega nodig. En er is natuurlijk ook het sociale aspect."

Matthieu Marisse, Voka West-Vlaanderen: "De bedrijven hebben zich de afgelopen 18 maanden heel goed georganiseerd om het werken op de werkvloer veilig te laten gebeuren. Wij vragen de overheid dan ook om de bedrijven zelf het heft in handen te laten nemen en zichzelf te organiseren." En een boosterprik op de werkvloer hoort daar eventueel bij.