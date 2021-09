Veel werk voor onthaalouders, nieuwe kandidaten vinden moeilijk

Jonge ouders weten het al langer: er is steeds minder plaats voor hun baby of peuter, thuis bij een onthaalouder.

Het aantal opvangplaatsen daalt zienderogen, ondanks de grote vraag. Veel werk, dus ook veel interesse voor de job zou je dan denken, maar het tegendeel blijkt. Voor een jobdag van Ferm West-Vlaanderen was er vandaag amper interesse.

"Soms zijn er wat misvattingen over de job," zegt Ingrid Jacobs van Ferm kinderopvang West-Vlaanderen. "Men denkt dat men veel moet aanpassen in zijn huis. Of dat de verdienste niet goed is. Dat kunnen wij echt wel tegenspreken."

Jobzekerheid

En toch is er voor nieuwe onthaalouders is véél werk. Dat weet ook Glenda uit Kortemark. Ze was één van de weinige kandidaten vandaag. "Ik heb het zelf ook ondervonden door zelf zwanger te zijn en opvang te moeten zoeken. Dan kom je snel op gesloten deuren uit. En dan denk je: er is nergens plaats."

Eén voordeel bij die beperkte interesse: Glenda krijgt vandaag uitgebreid uitleg op maat. Dat moet haar in staat stellen zich een goed beeld te vormen over de jobinhoud en een mogelijke opstart. Dat kan snel en is ook nodig: alleen al bij Ferm, het vroegere Landelijke Kinderopvang, zijn er steeds minder onthaalouders. In 2005 waren er nog 240 aangesloten onthaalouders, nu 170.