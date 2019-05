Veel volk op Mozaïekfestival Ieper

De Ieperse binnenstad werd ingenomen door lokale muziekbands, toneelgezelschappen, ouderraden, seniorenverenigingen, dichterscollectieven, kunstenaars, kinderanimatiegroepen, de vestingwacht en natuurgidsen op het Mozaïekfestival. "Mozaïek is een driejaarlijks cultuurfestival, waar verenigingen zich kunnen presenteren", aldus cultuurschepen Valentijn Despeghel (SP.A) en cultuurbeleidscoördinator Alexander Declercq.

"Er waren meer dan 600 deelnemers aan de vele activiteiten. Dit jaar bestaat de cultuurraad ook 50 jaar, daarom kozen we voor de sixties als thema. Het weer was goed en de opkomst schitterend. We maakten het festival voor het eerst compact te maken ter hoogte van de Grote Markt en de binnenkoeren van de Lakenhalle, een geslaagde keuze." Op de vestingen waren er gratis wandelingen met gidsen en in de kathedraal was de sacrakapel uitzonderlijk open voor bezoekers.