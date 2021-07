Veel volk op grote avondmarkt in Mariakerke, maar voorschriften nageleefd

In de Oostendse wijk Mariakerke was er gisteravond de eerste grote avondmarkt aan zee.

Het was soms drummen op de zeedijk om overal door te geraken. Om die reden zijn in verscheidene badplaatsen avondmarkten geannuleerd uit veiligheid. Maar in Mariakerke volgden bezoekers de veiligheidsvoorschriften, ze wilden absoluut weer buiten komen. Ook handelaars willen nog iets van de zomer kunnen maken. Handelaar Caroline Deneef van Faantjes Sneukelinge: "Er is echt heel veel volk vandaag, ja. Maar ik vind ook dat iedereen zich aan de regels houdt door een mondmasker aan te doen en toch een beetje afstand te houden. Ik vind het een veilige avondmarkt."

De avondmarkt in Mariakerke is een markt waarvoor de mensen van het binnenland komen. Het is een van de mooiste en grootste avondmarkten, die er zijn. Dat de avondmarkt overrompeld wordt, is misschien ook niet onverwacht. Heel veel mensen willen nu eindelijk weer de draad oppikken, nadat hun leven werd anderhalf jaar overhoop gegooid werd.