Veel te snel, geen rijbewijs, dronken en in bezit van cocaïne: Politiepatrouille zet verkeerscowboy in Porsche Cayenne aan de kant

Vannacht zette een alerte politiepatrouille van politiezone Vlas een verkeerscowboy aan de kant. De man had geen rijbewijs (meer), was dronken, had cocaïne op zak en reed veel te snel.

Rond half twee vannacht merkte de anonieme politiepatrouille de man op in zijn Porsche Cayenne in de Etienne Sabbelaan. Hij reed aan erg hoge snelheid in de richting van Bellegem.

De politie zette de achtervolging meteen in en zette het voertuig aan de kant. Na een grondige controle ziet het er voor de bestuurder, een 41-jarige man uit Kortrijk, niet zo goed uit. Zijn rijbewijs was eerder al ingetrokken door de politie van Doornik, de man was onder invloed van te veel alcohol en had cocaïne op zak.

Het parket werd op de hoogte gebracht van de feiten. De man zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Patsergedrag wordt aangepakt

Thomas Detavernier, pers- en communicatieverantwoordelijke: “Dergelijke gerichte patrouilles in de strijd tegen gevaarlijk rijgedrag in Kortrijk, Kuurne en Lendelede blijken echt nodig. Door veel gerichte controles te doen, wordt de pakkans groter en loopt de kleine categorie hardleerse bestuurders vroeg of laat tegen de lamp.”