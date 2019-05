Veel schadegevallen carnavalsstorm nog niet afgerond

Nog maar één op de drie schadegevallen na de carnavalstorm in maart is afgerond. Dat blijkt uit cijfers van verzekeringsgroep Callant.

Die vindt de traditionele manier van werken dan ook te omslachtig. Want nu verloopt de afhandeling van de dossiers in vier stappen.

Wie schade heeft, moet die eerst aangeven en bewijzen. Dan volgt er nog een expertise en daarna pas de herstelling of uitbetaling. En dat is omslachtig werken. Bij de verzekeringsgroep is nog maar 35 procent van de dossiers afgesloten. Callant pleit dan ook voor het systeem van afhandeling in natura, zeker bij gevallen waarbij heel wat mensen schade hebben. Dan staat de hersteller zelf in voor het bestek, de expertise en dus ook voor de herstelling. Er zijn dan minder partijen bij betrokken en het gaat dan ook sneller.

