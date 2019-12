Veel schade na brand in appartement in Brugge

In Brugge is er veel schade na een brand in een appartement.

De brand brak uit rond tien uur gisteravond, in een appartement op de hoek van de Korte Ridderstraat en het Sint-Maartensplein in Brugge. Het vuur ontstond in de voorkamer van het appartement op de eerste verdieping. Het appartement wordt verhuurd als Air B&B aan toeristen, maar die waren er op dat ogenblik niet.

Koffers terug

De schade in het appartement is aanzienlijk. Wel is het appartement, vooral door rookschade onbewoonbaar. Tijdens de bluswerken kwamen de drie vrouwen die het appartement huurden ter plaatse. De brandweer kon hun koffers, nog uit de brand halen en teruggeven.

De juiste oorzaak van de brand is nog niet gekend.