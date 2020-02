Veel schade door brand bij LDC Wood

Vannacht is brand uitgebroken bij houtbedrijf LDC Wood in de Vergunningenstraat in Oostende. De schade is aanzienlijk.

De brand ontstond rond 2uur in één van de drie ovens van LDC Wood. “Door een menselijke fout is er brand ontstaan in één van de ovens”, zegt gedelegeerd bestuurder Mike Lemahieu. “Een medewerker had de poort niet volledig dichtgedaan, waardoor er zuurstof in de oven terechtkwam en het hout is beginnen smeulen”.

De brandweer had de situatie snel onder controle, maar had meer dan zeven uur nodig om het vuur te blussen. “De brandhaard bevond zich achteraan de oven en was moeilijk bereikbaar, omdat er in de oven een wagon met hout stond”, duidt Mike Lemahieu. De schade voor het bedrijf is aanzienlijk. “Dergelijke oven kost zo’n miljoen euro. Er is ook schade aan het dak en de houten gevel. De brand zal ook gevolgen hebben voor de productie de komende maanden. Dat zal ons wellicht meer dan een miljoen euro kosten”, aldus nog Mike Lemahieu.

Toch blijft het bedrijf niet bij de pakken zitten. “Er is niemand gewond, dat is het belangrijkste. Er is ook nooit een gevaar geweest voor de omgeving. We zullen de schade aan het gebouw herstellen, en de productie zo snel mogelijk opnieuw opstarten. Niemand zal technisch werkloos zijn. De twee andere ovens zijn trouwens intact gebleven. Tegen mei willen we ook de derde oven opnieuw in gebruik nemen. De constructeur vanuit Finland is daarvoor al onderweg naar Oostende.”, zegt Tom DeKeyser, ook gedelegeerd bestuurder.