Veel schade in alleenstaande woning door brand

Iets over elf uur deze voormiddag brak brand uit in een alleenstaande woning in de Berkenstraat in Torhout. De bewoners konden tijdig het huis verlaten, de schade is aanzienlijk.

‘Rond kwart over elf kregen we bij de brandweer een oproep binnen voor een dampkapbrand. Bij het aanrijden had het vuur zich al verspreid in de hele keuken. De grote middelen werden ingezet en na goed een uur was het vuur geblust’, zegt luitenant Francis Vermote van de post in Gistel. De keuken van de woning is volledig uitgebrand, ook de rest van de woning liep flink wat rook- en waterschade op, het vuur heeft ook een deel van de zolder vernield. Het huis is dus onbewoonbaar.

De oorzaak van de brand is een defect aan de frietketel. Die vatte vuur en zette vervolgens de dampkap in lichterlaaie.