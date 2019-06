Veel rook bij bedrijfsbrand in Ieper

De brand zorgt voor een hevige rookpluim, die is van ver te zien. Het vuur ontstond bij een stapel recyclagehout aan de voet van een windturbine. Mogelijk is het vuur vanzelf ontstaan. De brandweer blust de stapel hout, het vuur smeult er nog.

De politie heeft de Bargiestraat en de Rozendaalstraat afgesloten. De rook is niet extra giftig, maar is sowieso nooit gezond, benadrukt de brandweer.

Hevige brand in bedrijf in #Ieper zorgt voor felle rookontwikkeling. Rookpluim is van kilometersver te zien. Meer @FocusWTV : https://t.co/AdXzmyxdyB pic.twitter.com/BPuso9xglB

— Jeroen Vercruysse (@jeroenvercruyss) June 27, 2019