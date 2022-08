Veel ouders kunnen schoolfacturen niet meer betalen

Caroline Petitjean, Zorgpartner Pelicano: "Als je dan kijkt welke facturen voorrang krijgen dan zijn het vaak de energiefacturen, water, en facturen die van de overheid komen. Helemaal onderaan staan de schoolfacturen. Die blijven open staan. Ik denk vanuit ocmw’s, vanuit schuldbemiddeling dat we, ook vanuit de overheid moeten kijken hoe we soelaas kunnen brengen. Want de kinderen zijn het slachtoffer. Ze kunnen geen hobby’s meer doen, krijgen niet waar ze recht op hebben."

Pelicano vraagt ook om een maximumfactuur voor het middelbaar onderwijs.

Basisonderwijs

Maar ook in het basisonderwijs neemt de kansarmoede bij kinderen toe. De basisschool Sint-Joris in Menen bijvoorbeeld houdt daar rekening mee. In het basisonderwijs geldt een maximumfactuur van 95 euro voor het lager en 50 euro voor het kleuter. Maar dan nog krijgt niet iedereen alles betaald. Monique Leenknecht, Basisschool Sint-Joris Menen: "Binnen drie weken hebben we ons schoolfeest en dan zorgen we dat er ook gratis activiteiten zijn. We hebben een kast met tweedehandskledij, als kinderen geen zwemgerief hebben, gebruiken we dat gewoon van de school."