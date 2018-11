Veel oude bekenden in nieuwe bestuursploeg Waregem

In Waregem is de nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Daar zitten eigenlijk weinig verrassingen bij.

Zoals bekend stappen schepenen Peter Desmet en Chantal Coussement uit de politiek. Voor de rest blijft de huidige ploeg aan boord, alleen in de bevoegdheden zijn er wat verschuivingen.

Kurt Vanryckeghem is opnieuw burgemeester. Waregem moet het voortaan wel met een schepen minder doen, er is dan ook maar één nieuw gezicht in het schepencollege: Philip Himpe, zaakvoerder van een elektrozaak uit de wijk Nieuwenhove. Hij krijgt meteen de bevoegdheden openbare werken en mobiliteit.

Zoals bekend haalde CD&V in Waregem een volstrekte meerderheid bij de verkiezingen van 14 oktober.

