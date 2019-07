Dat zijn er veel minder dan vorig jaar, maar dat heeft dus alles met het weer te maken. Vorige zomer was het in juli twee weken lang schitterend weer, wat een volkstoeloop veroorzaakte. Nu was er van zonnekloppen op het strand veel minder sprake, enkele dagen niet te na gesproken. Overigens is het cijfer het laagste ooit sinds vijf jaar voor wat die eerste julihelft betreft. De meeste kinderen geraakten de weg kwijt op het strand van Oostende (45), daarna in De Haan (11) en Knokke-Heist (10).