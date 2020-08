Veel landbouwgrond verdwenen in West-Vlaanderen

Groen maakt zich ernstig zorgen over het verdwijnen van agrarisch gebied. De afgelopen tien jaar verdween bijna 600 ha landbouwgrond die eigenlijk al herbevestigd was.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor Groen Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem opvroeg. "Ruim een derde van alle verdwenen landbouwgrond in Vlaanderen, 580 ha om precies te zijn, ligt in West-Vlaanderen. We zijn daarmee koploper in het teloorgaan van landbouwgronden die een andere bestemming krijgen. Bij de dichtste achtervolgers, provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, gaat het respectievelijk om 330 en 320 ha, dus bijna de helft."

Vaneeckhout vreest dat ook de komende jaren nog veel van die gronden zullen verdwijnen, want de provincie is bezig met nieuwe zoekzones voor industriegebied, in de komende jaren zoekt ze 430 ha, zegt hij. Bart Naeyaert, gedeputeerde voor landbouw, relativeert. Hij wijst er op dat ook andere overheden zulke gronden herinkleuren en dat de provincie dat alvast niet zo maar doet. Hij zegt ook dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Op vandaag heeft de provincie een principieel akkoord met Vlaanderen voor slechts 130 ha extra industriegrond en dat in de regio Brugge, Roeselare en Waregem.