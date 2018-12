Ook in West-Vlaanderen zijn er op 25 december veel baby's geboren. En zo'n kerstkindje is toch nog altijd iets speciaals.

In het AZ Sint-Jan in Brugge zijn er drie kerstbaby's geboren: Billie, dochter van Rebecca Rommelaere en Steven Ricourt. Ook Jérome zag het daglicht. Hij is de zoon van Sarah Dhiet en Joren Geldhof. En ook Laila Bellaou en Hoesam Hazem Majeed kregen een kerstkindje, zij noemden hun baby Amir.