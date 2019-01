Veel investeringen gepland in Brugse gevangenis

Zij klaagt de middeleeuwse toestanden in de gevangenis aan.

Weldra start de renovatie van de hoofdriolering, een investering van 1,8 miljoen euro. De vervanging van alle elektrisch aangedreven poorten (5,8 miljoen euro) moet klaar zijn tegen augustus 2019. De vernieuwing van een deel van de douches wordt voortgezet in 2019. De problemen in de wasserij worden in 2019 aangepakt, door de geplande aankoop van nieuwe toestellen. Er is dit jaar de lancering van een studieopdracht voor de totaalrenovatie van de waterinstallatie en de buitenaanleg, zoals de wandelingen en de omheiningen. Ten slotte zullen nog dit jaar de nodige aanpassingswerken in de keuken worden uitgevoerd.

Bemoedigend

Geens: “Gelet op de grootte van de inrichting en de complexiteit van het gebouw, hangt aan elke herstelling en verbetering een serieus kostenplaatje. De financiële en personele middelen bij de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie zijn beperkt, maar toch zijn er heel wat werken aan de gang.”

Annick Lambrecht vindt dit antwoord bemoedigend en hoopt dat “na de recente herschikking alles vlotter zal gaan nu Geens zowel bevoegd bent voor Justitie als voor de Regie der Gebouwen.”