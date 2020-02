Dat blijkt uit een onderzoek van de hogeschool Vives, in samenwerking met Howest en mantelzorgvereniging Samana. De combinatie van studeren en de extra zorgtaak voor een naaste is niet evident. Nogal wat studenten lopen studievertraging op of stoppen zelfs helemaal met studeren. Daarom wil Hogeschool Vives haar studenten die aan mantelzorg doen, beter ondersteunen.