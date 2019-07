Veel fietsdiefstallen aan de kust

In de maand juli waren er heel wat fietsdiefstallen in de politiezone Westkust. Momenteel gaat het om 31 effectieve feiten. Ter vergelijking: in het jaar 2018 waren er 136 fietsdiefstallen.

Fietsdiefstallen zijn in elke kustzone een pijnpunt tijdens de zomermaanden, zegt de politiezone Westkust. Daarom geeft ze nog deze tips:

1. Doe uw fiets steeds op slot, ook als is het maar voor even. Sluit uw fiets bij voorkeur aan een vast voorwerp. Maak het kader vast aan het voorwerp en indien mogelijk ook één van beide wielen. Kies bij voorkeur voor het achterwiel gezien dit moeilijker te demonteren is. Kies bij voorkeur voor een U-slot of beugelslot. Dit slot geeft meer weerstand aan een professionele dief, een dief wil vlug en discreet te werk gaan en met een U-slot geven ze sneller op want ze zijn meer dan een paar minuten bezig. Leg uw slot niet op de grond of op een rand. Het slot kan dan immers makkelijker gebroken worden met een hamer. Richt het sleutelgat van het slot zoveel mogelijk naar beneden om het de dieven moeilijker te maken.

2. Vermijd moeilijk zichtbare en verlaten plaatsen De kans dat dieven hier betrapt worden is immers miniem.

3. Vergeet niet om onderdelen die dieven makkelijk van uw fiets kunnen afhalen te verwijderen. Het gaat hier om zaken zoals een zadel met snelspanner, een kilometerteller, batterijlichten, kinderzitje, fietstassen, ...

4. Laat uw rijksregisternummer in het fietskader graveren.