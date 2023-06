92 bouwbedrijven in West-Vlaanderen gingen de eerste vijf maanden van dit jaar failliet. Dat is een stijging met ruim 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bouwfederatie Embuild.

In totaal gingen van januari tot en met mei van dit jaar 906 bedrijven in de bouwsector failliet in België, een record. Volgens Embuild heeft dat onder meer te maken met de lage opstartkosten voor bouwbedrijven waardoor er automatisch meer starters zijn. Ook het wegvallen van de coronamaatregelen betekent voor veel bouwondernemingen de doodsteek. De bouwfederatie pleit voor een loonlastenverlaging in de bouw.