Veel explosieven uit wereldoorlogen gevonden aan de kust

In enkele maanden tijd zijn er bijna honderd onontplofte explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontdekt in Koksijde. Ze werden gevonden door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dat sinds 1997 de kust systematisch onderzoekt.

“Vorig jaar werden bijna 280 explosieven onschadelijk gemaakt aan de kust en dat was het hoogste aantal in de voorbije vijf jaar”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) op basis van informatie van federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder.

“Tijdens de voorbije vijf jaar was de gemeente Middelkerke koploper. Op dat grondgebied werden maar liefst 326 interventies gedaan. Daarna volgde Nieuwpoort met 201 interventies en in Koksijde waren er 127 interventies”, aldus Kurt Himpe. “Met de resultaten van het recente onderzoek van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zal Koksijde in 2022 waarschijnlijk koploper zijn.”

