Veel dode mezen geteld in West-Vlaamse tuinen

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen hebben dit voorjaar meer dan duizend meldingen van verontruste burgers ontvangen die een nest met één of meerdere dode mezenjongen in de tuin vonden.

Daarvan worden 100 stalen de komende weken geanalyseerd. ‘We willen onderzoeken of er een verband is tussen de hoge mezensterfte en het gebruik van insecticiden’, vertelt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. Vooral om de buxusmot te bestrijden wordt er gespoten.

De meeste meldingen komen uit de provincie Oost-Vlaanderen, daar werden 1397 dode kool- of pimpelmezen geteld. In onze provincie waren er dat 916 (194 meldingen). Vooral in Brugge werden er veel dode exemplaren aangetroffen: 74 om precies te zijn. In Koksijde waren er dat 37 en in Ieper 42.