"Veel dipjes maar we laten ons niet doen": Martine Jonckheere in 'Preus Lik 30'

Strijd tegen kanker

De twee actrices gaan allebei voorop in de strijd tegen kanker. En voor Martine Jonckheere komt dat wel heel dichtbij, zij kreeg onlangs opnieuw de diagnose.

- Mag ik vragen hoe het met jou gaat?

Actrice Martine Jonckheere: "Wreed goed, jong! Hout vasthouden! Ik heb vernomen dat ik geen chemo moet krijgen, wat bij mij al heel erg belangrijk is. Omdat ik gekozen heb voor opnieuw een borstamputatie. En dan is de kans dat je chemo moet krijgen veel kleiner. Maar ja, de littekens zijn er. En dan bedoel ik niet alleen het letterlijke litteken maar ook op uw ziel, op wat je meemaakt.

En als je dan Lize ziet zitten... We hebben het net even over haar mama gehad. Mijn zus is ook gestorven aan 39 jaar aan darmkanker. Dat zijn zware dingen die je meemaakt in uw leven. Maar iedereen maakt dat ergens mee. Ik denk altijd dat ik het moet relativeren.

Er zijn elke dag zoveel mensen zie zulke zware dingen meemaken. Iedereen heeft zijn kruisje dat hij moet dragen. Ik wil alleen maar heel positief overkomen. Al heb ik heel veel dipjes. Maar dan verwerk ik dat voor mezelf. Niet dat ik een sterke madam wil zijn. Maar dat zit in mij. Ik denk dat dat die West-Vlaamse roots zijn. Zo van: 'We gaan ons godverdomme niet laten doen.'

-Maar wil je een voorbeeld zijn voor anderen?

"Tuurlijk! Dat moeten we zijn", zegt Martine Jonckheere.

