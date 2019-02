Veel bestuurders rond Kortrijk bellen niet handenvrij

De overtredingen op bellen achter het stuur waren vooral op de Oudenaardsesteenweg. Tweede meest voorkomende inbreuk was –nog altijd- het niet dragen van de gordel. Verder waren er nog bestuurders die zonder geldige papieren of rijbewijs rondreden, of onder invloed waren van drank of drugs.

"Controles een must"

“Heel wat hardleerse bestuurders beseffen nog te weinig hoe onveilig het is om met de telefoon in de hand te bellen achter het stuur of zonder gordel te rijden,” zegt een woordvoerder van de politiezone VLAS. “Het is dan ook duidelijk dat dergelijke verkeerscontroles een absolute must blijven, zowel tijdens de werkweek als tijdens het weekend.”