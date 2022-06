Veel Belgen tanken over de grens, toch 20 cent per liter goedkoper

Vandaag zijn de prijzen voor benzine weer fors gestegen in ons land. Voor benzine 98 zullen we tot 2,40 euro per liter moeten betalen. Veel Belgen die juist aan de grens wonen, tanken in Frankrijk omdat het goedkoper is.

We gingen eens kijken in Halluin, dicht bij Menen. Eric Beghein: “Ik tank hier en niet in België omdat ik juist over de grens woon en omdat de prijzen in België opnieuw omhooggegaan zijn. Ik denk dat er daar voorlopig niet veel verandering in zal komen, gezien de omstandigheden in Oekraïne.”

Yacine Delaie: “Ik hoop dat ze een oplossing vinden voor die oorlog. We moeten een oplossing vinden, want het gaat niet meer. We kunnen zo niet nog vijf of tien jaar doorgaan, zelfs niet één jaar.”