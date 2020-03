Veel belangstelling voor infosessie over coronavirus in Knokke-Heist

Het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke-Heist heeft artsen, verplegers, medewerkers en geïnteresseerden meer uitleg gegeven over het coronavirus op een speciale infosessie.

Veel mensen hebben nog altijd vragen over het coronavirus, dat de wereld op dit ogenblik in de ban houdt. Het ziekenhuis AZ Zeno wilde daar antwoord op geven, en geeft daarom infosessies in haar drie campussen. Blankenberge en Maldegem volgen overmorgen, vanmorgen was Knokke-Heist aan de beurt.

Geen paniek

Een tachtigtal mensen woonde de eerste sessie bij. Onder hen dokters van het ziekenhuis, mensen van de hulpverleningszone maar ook gewoon inwoners uit de buurt. Want blijkbaar is nog niet iedereen vertrouwd met hoe je het virus best voorkomt of aanpakt. "We roepen op tot waakzaamheid bij de mensen, maar we willen geen paniek veroorzaken," zegt het ziekenhuis. "De gouden regel blijft hoe dan ook: als je je niet goed voelt, dan neem je best contact op met je huisarts."

Eerder al riep Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen op om niet zomaar naar de huisarts te gaan als je vreest dat je het virus te pakken hebt. Ze raadden aan om te bellen naar de huisarts, en zeker niet langs te gaan op de spoedafdeling.

Lees ook: