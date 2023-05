Veehouders nemen maatregelen nadat Westhoekwolf schaap doodbijt

Bij een landbouwer in Proven is een schaap doodgebeten. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos vermoedelijk het werk van de Westhoekwolf die begin deze week opdook. Veehouders zijn geschrokken en nemen maatregelen.

Boerderij ‘t Hoppecruyt in Proven laat vanaf midden volgende maand schapen grazen tussen de hopperanken. Een ecologische manier om het onkruid te verwijderen, en de onderste blaadjes van de hopperank op te eten die gevoelig zijn voor de schadelijke rode spint.

Maar schapen lokken vossen, vandaar dat 't Hoppecruyt al jaren een mobiele afrastering plaatst. Maar die zal een wolf niet tegenhouden. "Als wij op internet kijken, dan blijkt dat onze afrastering te laag is. Nu is die 90cm, voor een wolf zou die 1m20 moeten zijn. Dat is een gigantische investering. En bovendien zijn we met de oude dan niets meer", klinkt het.

De geur van schapen houdt ook reeën op afstand, die heel wat schade aan de hopplanten kunnen veroorzaken. Schapen zijn dus waardevolle dieren, die normaalgezien 24 uur op 24 in de weide staan, maar afgelopen nacht zijn ze toch binnengebleven.

De eigenaars van 't Hoppecruyt overwegen om een hond aan te kopen om die op te leiden om de schapen te bewaken. Want in tegenstelling tot wat sommigen denken, vrezen ze dat de wolf niet zal wegtrekken, maar zich hier zal settelen. "Het is een heel bosrijk gebied. Er zit heel veel wild, heel veel reetjes. Ik vermoed dat hij hier zal willen blijven zolang hij eten vindt, maar wij hebben hem hier liever niet."

Westhoekwolf bijt schaap dood