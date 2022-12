Vechtscheiding in de maak tussen Henri Serruys en AZ Sint-Jan?

Er dreigt een vechtscheiding tussen het Henri Serruys-ziekenhuis in Oostende en het Brugse AZ Sint-Jan. De twee gaan uit elkaar, omdat Serruys volgend jaar onderdeel wordt van het nieuwe fusieziekenhuis AZ Oostende.

Burgemeester Bart Tommelein stelt Sint-Jan in gebreke. Volgens hem sluiten ze afdelingen in Serruys, verplaatsen ze personeel en nemen ze materiaal weg, zonder overleg.

Vanaf 1 november volgend jaar vormen de Oostendse ziekenhuizen AZ Damiaan en Henri Serruys samen het AZ Oostende. Maar eerst moeten Serruys en het Brugse AZ Sint-Jan nog scheiden, een zogenaamde defusie. En dat dreigt nu een vechtscheiding te worden.

"Er zijn robots weggenomen zonder enig overleg, er is personeel verplaatst, er zijn afdelingen gesloten zonder enig overleg. En dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren. Vandaar dat we een ingebrekestelling hebben gestuurd naar de leden van de raad van bestuur van AZ Sint-Jan om hen duidelijk te maken dat vanaf nu de echtscheiding tussen de twee ziekenhuizen op een verstandige manier moet geregeld worden", klinkt het bij Bart Tommelein, burgemeester van Oostende.

Voorzitter Pablo Annys van het AZ Sint-Jan reageert verrast, maar wil dat niet doen voor de camera. Volgens hem verloopt alles volgens afspraak.