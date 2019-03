Vechtproblematiek Brugge: Overleg tussen politie en scholen

De stationsbuurt in Brugge wordt opnieuw geteisterd door vechtende jongeren. Na een rustige periode moet de politie weer bijna dagelijks uitrukken om de jongeren uit elkaar te houden.

Na de grote heisa rond de meisjesbende Zehbi’s en het kordate optreden van de Brugse politie leek de rust op het Stationsplein in Brugge zijn teruggekeerd. Desondanks moet de politie sinds enkele weken opnieuw geregeld tussenkomen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

"Ernstige feiten"

Burgemeester Dirk De Fauw heeft over “ernstige feiten” en roept daarom de hulp van het jeugdparket in. Zo werden afgelopen donderdag vier vechtende jongeren door de politie opgepakt en verhoord. De stad doet er alles aan om de jongeren in te tomen en zoekt samen met de politie en de Brugse scholen naar een oplossing.

Probleem breidt uit

Verontrustend is dat de jongeren hun actieterrein lijken te verleggen. Volgens burgemeester De Fauw weten ze dat ze door de politie in de gaten gehouden worden en trekken ze daarom verder weg. Zo gingen afgelopen woensdag zo’n twintig jongeren op de vuist in de Oostmeers.

Lees ook