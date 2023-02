Vechtpartij onder zuidtribune na Club-Benfica

De potjes kookten behoorlijk over na Club-Benfica. In de zuidtibune, ook buiten het bezoekende vak, zaten tijdens de match al heel wat Benficafans. Zij raakten na de wedstrijd slaags met supporters van Club Brugge.

Al tijdens de wedstrijd viel het op dat de zuidtribune gevuld zat met Portugezen. Dat was uiteraard zo in het vak dat bestemd was voor bezoekende supporters. Die worden streng gescheiden van de thuisaanhang. Maar ook in de rest van de zuidtribune hadden Benficafans kaartjes bemachtigd. (lees verder onder de foto)

Na de wedstrijd kwam het tot relletjes. Op de beelden is niet te zien wie het vuur aan de lont stak. Wel dat de politie moest tussenbeide komen om groepjes vechtende supporters uit elkaar te halen of te houden.