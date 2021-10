Vechtpartij in asielcentrum, politie misnoegd over gang van zaken

In het asielcentrum in Koksijde is vannacht gevochten. De politie Westkust moest tussenkomen om de gemoederen te bedaren. Eén iemand is met snijwonden in het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis. Twee mensen zijn aangehouden.

De politie ziet al langer een probleem in het asielcentrum op de luchtmachtbasis van Koksijde. Voor de tweede keer deze week moesten agenten tussenkomen voor spanningen. Nico Paelinck, politie Westkust: 'Er is te weinig volk om daar alles in de gaten te houden. Wij moeten er dan massaal naar toe. Het is niet de eerste keer, met het gevolg dat andere opdrachten dan worden afgebroken en met als bijkomend gevolg dat er in de rest van de Westhoek geen enkele patrouille meer beschikbaar is.'

De korpschef linkt spanningen in het asielcentrum aan de inzet van agenten tegen mensensmokkel. Een grensoverschrijdende actie met de Franse politie, op datzelfde moment gisterennacht, kon niet doorgaan zoals gepland. 'We hebben die operatie volledig moeten afbreken. In Zuydcoote zijn 41 migranten van een boot gehaald die van plan waren om in te schepen. De runner was normaal voor ons, maar daar hebben we niet kunnen aan voldoen door de interventie in het asielcentrum,' zegt Paelinck.

Een toevallige samenloop, maar voor de politie wel het bewijs dat het asielcentrum voor overlast zorgt. De politie is niet tevreden over de samenwerking met Fedasil. Bij een interventie moet ze eerst de toestemming krijgen van de directie.

'Geen massale vechtpartij'

Volgens Fedasil ging het helemaal niet om een massale vechtpartij, maar om een ernstig conflict waarbij vier bewoners waren betrokken. Het klopt dat er deze week tot twee keer toe spanningen waren in het opvangcentrum in Koksijde.