Vechtfilmpje: 14-jarige die klasgenoot aanvalt van school gestuurd

De politie van Roeselare is een onderzoek gestart naar een vechtpartij. Die vond eergisteren woensdag plaats. Een licht autistische jongen van 14 werd in de buurt van het station aangevallen door een klasgenoot van 14. Alles werd gefilmd. De vechtersbaas is intussen van school gestuurd.

De feiten speelden zich af woensdagnamiddag, na schooltijd, in de buurt van het Roeselaarse station. Het slachtoffer is een jongen van 14 uit Izegem die school loopt in het BuSo Sint-Idesbald in Roeselare. Op de beelden is duidelijk te zien hoe hij in de buurt van verlaten garageboxen klappen moet incasseren. (Lees verder onder de foto)

Definitief van school gestuurd

De dader zou een jongen van 14 zijn met Tsjetsjeense afkomst. Dat blijkt uit reacties die er komen op het filmpje, dat op sociale media gepost is. In de video hieronder uit directeur Gerrit Demolder van BuSo Sint-Idesbald zijn bezorgdheid over wat er gebeurd is. Hij vertelt ook dat de dader preventief geschorst is en mogelijk definitief van school wordt gestuurd. Wat dus uiteindelijk is gebeurd.