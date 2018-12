Vechtersbazen gaan jongens te lijf met fietsketting en steakmes

Een discussie over een meisje tussen enkele Afghanen en enkele Afrikaanse jongeren mondde eind augustus uit in tal van vechtpartijen. Er werd gevochten op de Veemarkt, het Schouwburgplein en de Zwevegemstraat. In die straat gingen de acht beklaagden, uit Kortrijk en Antwerpen, twee 16-jarige Afrikaanse jongens te lijf met een steakmes. De slachtoffers kregen messteken in de benen en schouder en werden geslagen met een zwaar ijzeren fietsslot. Daarbij verloor een van hen twee tanden.

De vechtersbazen dachten dat de Afrikaanse jongens deel uit maakten van een bende die hen eerder had uitgedaagd, maar dat wordt door de slachtoffers ontkend. Slechts twee beklaagden kwamen woensdag opdagen op in de rechtbank. Een van hen zegt dat hij niets met de vechtpartij te maken heeft, de andere bood zijn verontschuldigingen aan. De zaak komt opnieuw voor op 27 februari.

