VDL maakt recordaantal groene bussen voor De Lijn

Vervoersmaatschappij De Lijn bestelt 200 groene bussen bij constructeur VDL in Roeselare.

Dat is de grootste bestelling ooit van De Lijn zowel qua aantal als qua investering. De bussen zijn gebaseerd op elektrische bussen en zullen aanvankelijk hybride rijden met een mix van batterijen en een motor. In een tweede fase kunnen ze - na aanpassing - volledig elektrisch rijden als er voldoende laadpalen zijn langs het traject.

Directeur-generaal Roger Kesteloot: “Deze busbestelling is de grootste in de geschiedenis van De Lijn. Ze levert een belangrijke bijdrage voor de Vlaamse luchtkwaliteit en klimaatdoelstellingen. Dankzij deze 200 bussen besparen we jaarlijks een miljoen liter diesel en daalt de uitstoot van CO2 met 2640 ton.”

Werkgelegenheid

Het order is goed voor 92 miljoen euro en dat zal bij VDL alvast voor de instandhouding van de huidige werkgelegenheid zorgen. Dankzij de productie van elektrische voertuigen is die het afgelopen jaar uitgebreid van 500 naar 700 werknemers.

Om tegen 2025 in alle centrumsteden en de Vlaamse Rand volledig elektrisch te rijden, wil De Lijn de komende jaren nog minstens 77 gelijkaardige hybride bussen en circa 925 elektrische bussen bestellen. De Lijn verwacht de eerste bussen na de zomer van 2020.