VDL grijpt naast 'grootste Europese order'

Niet de Nederlandse busbouwer VDL, maar de Chinese speler BYD mag 259 elektrische bussen leveren die zullen worden ingezet in Oost-Nederland.

De bestelling, volgens de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad het grootste order voor elektrische bussen van Europa, werd uitgeschreven door vervoerder Keolis Nederland.

Het grootste deel van de bestelling, iets meer dan 200 stuks, bestaat uit middelgrote bussen van 12 meter lang. De voertuigen zullen ingezet worden in Oost-Nederland en in steden als Zwolle, Apeldoorn en Lelystad. Ze zouden vanaf december volgend jaar beginnen te rijden. BYD heeft tot nu toe naar eigen zeggen al meer dan 1.200 elektrische bussen afgeleverd naar Europa. VDL, dat achter het net vist, heeft ook een vestiging in het Belgische Roeselare waar elektrische bussen van de band rollen.