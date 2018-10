VDL Bus Roeselare koopt 8 hectare grond voor nieuwe fabriek

Daar wil het concern een fabriek voor de toekomst bouwen waar elektrische bussen zullen worden gemaakt. Burgemeester Kris Declercq en de WVI reageren tevreden. “Zo wordt het behoud van de werkgelegenheid op lange termijn gegarandeerd. Tegelijk is de aankoop een bevestiging van het belang van de toekomstgerichte maakindustrie in de regio,” zegt de burgemeester.

In samenwerking met Stad Roeselare staat WVI in voor de ontwikkeling van 75 ha nieuwe bedrijventerreinen rond Roeselare waar ondertussen het gros van de percelen reeds verkocht is of in optie werd genomen. Dankzij de ontwikkeling van grote nieuwe bedrijventerreinen zoals het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek in Roeselare was het mogelijk om één groot perceel te reserveren voor VDL Bus Roeselare.