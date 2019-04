VDL Bus Roeselare: 'Geen weet van Chinese interesse'

Busbouwer VDL Bus & Coach in Beveren-Roeselare zegt niets te weten over de interesse van Chinezen om het bedrijf over te nemen. Dat zegt de directie aan Focus & WTV.

Eerder meldde het persbureau Bloomberg dat de Chinese projectontwikkelaar Evergrande Group interesse heeft in de Nederlandse vrachtwagenbouwer DAF en de busdivisie van de Nederlandse industriële groep VDL. Beide bedrijven hebben grote vestigingen in België: in Westerlo en Beveren-Roeselare. Elektrische bussen en vrachtwagens Evergrande Group heeft grote ambities in elektrisch rijden.

Overname?

De Chinezen zouden volgens Bloomberg DAF - in handen van het Amerikaanse Paccar - en VDL hebben benaderd voor een mogelijke overname. Door de overname van DAF en VDL zouden de Chinezen technologie in huis halen voor de bouw van elektrische bussen en vrachtwagens. Evergrande wil wereldwijd een leidende positie in elektrische voertuigen innemen.

Zowel DAF als VDL zijn actief in ons land. DAF heeft een grote fabriek in Westerlo (Oevel), waar cabines en assen worden gemaakt. Er werken zo'n 2.800 mensen. VDL Bus is actief in Beveren-Roeselare, waar elektrische bussen van de band rollen. Er werken meer dan 600 mensen.

Reactie VDL Bus & Coach: 'Wij weten van niets'

Bij VDL Bus & Coach in Beveren-Roeselare zijn ze verrast door het bericht. 'Daar is echt niets van aan', zegt de directie telefonisch aan onze redactie. 'Wij weten niet van waar dit bericht komt. Ook niet in ons moederhuis in Nederland'.