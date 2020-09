VDAB en Open Scholen samen tegen digitale ongeletterdheid

De VDAB en de Centra voor Basiseducatie (Open Scholen) slaan handen in elkaar om de digitale basiscompetenties te versterken.

Dat thema staat dit jaar centraal in de Week van de Geletterdheid. Ze willen dat iedereen over voldoende basisvaardigheden beschikt op het vlak van taal, rekenen en ICT. Op die manier worden werkzoekenden en werkenden voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen en verhogen ze hun kansen op het vinden en behouden van werk.

Concreet richten VDAB en de Open Scholen rekenlabo’s op om de rekenvaardigheden in de verschillende beroepsopleidingen bij te schaven. Er gaat ook aandacht naar het leren van Nederlands op de opleidings- en werkvloer voor laaggeletterden en een basis ICT-opleiding voor werkzoekenden om iedereen op de digitale trein mee te krijgen.

De samenwerkingsovereenkomst is in Oostende officieel bezegeld in aanwezigheid van Vlaams minister van werk Hilde Crevits.