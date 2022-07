Vastgoed: West-Vlamingen kopen minder en wachten langer

In de eerste helft van 2022 waren er minder vastgoedtransacties in West-Vlaanderen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In heel het land is de prijs van een huis gestegen met 6,3 procent. Nu volgt er een afkoeling van de vastgoedprijs. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer.

In alle regio's van het land zijn er de laatste zes maanden minder (-1,8%) huizen en appartementen verkocht, in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Vooral in juni was het minder druk op de Belgische vastgoedmarkt: -12,7 procent minder transacties dan in juni 2021. "De daling is al bij al beperkt, maar het is lang geleden dat het aantal transacties er in alle regio's op achteruit ging", zegt notaris Bart van Opstal.

De grootste daling van Vlaanderen is te merken in West-Vlaanderen (-4,2%). Ook de andere provincies zagen minder transacties, enkel in Oost-Vlaanderen was er een lichte stijging.

Tweede goedkoopste provincie voor een huis

West-Vlaanderen is de op een na goedkoopste Vlaamse provincie om een huis te kopen. In de eerste helft van 2022 betaalde je gemiddeld 310.854 euro voor een woonhuis. Enkel in Limburg lag de gemiddelde prijs lager: 293.630 euro. Antwerpen is koploper met bijna 370.000 euro.

Een woonhuis in ons land werd gemiddeld 6,3 procent duurder in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. “Dat is een stijging, maar als je rekening houdt met de inflatie, die 7,7 procent bedroeg, daalde de gemiddelde prijs in reële termen. In het 1ste trimester 2022 klokte de prijs af op 316.001 euro", zegt van Opstal.

Duurste provincie voor een appartement

Een appartement in ons land kostte in het 1ste semester 2022 gemiddeld 257.839 euro. Dat is een stijging van 2,4 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. Rekening houdend met de inflatie, ging het om een reële prijsdaling van 5,3 procent. Bovendien was een op de vijf verkochte appartementen in ons land een nieuwbouw.



In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een appartement af op 264.937 euro. Ook dat is een prijsstijging. Voor inflatie was er in West-Vlaanderen een lichte prijsdaling van -1,1 procent naar een gemiddelde prijs van 285.610 euro. Dat maakte van West-Vlaanderen de duurste Vlaamse provincie om een appartement te kopen. Dat komt grotendeels door de kustprijzen. Opnieuw is Limburg de goedkoopste provincie.

West-Vlamingen wachten langer om woning te kopen

Een Belg die tot nu toe in 2022 vastgoed kocht, was gemiddeld 39 jaar oud. Dit jaar was 29,8 procent van de kopers 30 jaar of jonger. In 2017 was het aandeel jonge kopers wat hoger (30,5%). Het aandeel kopers van 51 tot 65 jaar oud, daalt in vergelijking met 2021. "Jonge kopers waren de afgelopen maanden opvallend actief op de markt. Velen verwachten een verdere stijging van de rentevoeten. Jongeren springen nu nog snel op de boot om verdere verhogingen te vermijden", legt Bart van Opstal uit.

Jongeren kochten vooral in Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen. In West-Vlaanderen is de gemiddelde leeftijd 41 jaar om zich aan vastgoed te wagen. Dat is de hoogste gemiddelde leeftijd in Vlaanderen.