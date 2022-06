Vastgoed aan de kust: prijs appartement op de dijk stijgt fel: +13,6%

In vergelijking met 2020 steeg het aantal vastgoedtransacties het afgelopen jaar met +13,4%. De prijzen van appartementen zaten het afgelopen jaar in de lift, vooral van die gelegen op de dijk.

Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Onze kust blijft aantrekkelijk voor kopers van vastgoed. Vakantie in eigen land is steeds meer een trend. Veel kopers beschouwen een aankoop aan zee een veilige investering.” ​

Vastgoedactiviteit per gemeente

Het aantal transacties steeg het afgelopen jaar het meest in Heist-aan-Zee (+17,6%) en Nieuwpoort (+18,7%), maar vooral in Oostende waar de groei +23,8% bedroeg. In Bredene daalde het aantal transacties met -3,8%. De kleinste stijging qua vastgoedactiviteit was in Westende: +6,8%. Qua marktaandeel bleven Oostende (18,7%) en Knokke (16,5%) de koplopers. Zeebrugge had het kleinste marktaandeel: 1,9%.

Gemiddelde prijs dijkappartement: 365.956 euro (+13,6%)

De gemiddelde prijs voor een appartement op de dijk klokte in 2021 af op 365.956 euro. In vergelijking met 2020 steeg de prijs met +13,6%. Notaris Bart van Opstal: “Appartementen op de dijk waren afgelopen jaar bijzonder gegeerd. Vandaar dat de gemiddelde prijsstijging een stuk hoger lag.” Een dijkappartement was het goedkoopst in De Panne: 229.857 euro. De prijs steeg er met +8,6%. In Knokke klokte de gemiddelde prijs af op iets meer dan 1 miljoen euro. In het afgelopen jaar steeg de prijs er met +15,7%.



De Oostkust was in 2021 sowieso het duurst om een appartement te kopen, zowel in de gemeente (434.821 euro) als op de dijk (514.302 euro). De Middenkust was het goedkoopst: 234.687 euro in de gemeente en 276.561 euro op de dijk.