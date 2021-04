Vastgoed aan de kust fors duurder

De Belg heeft het afgelopen jaar nog meer zijn weg gevonden naar de Belgische kust en dat is goed te zien op de vastgoedmarkt. Vastgoed blijft er steeds minder lang op de markt. Een pand wordt tot wel 27 dagen sneller verkocht dan voor de coronacrisis.

Prijzen omhoog

Logisch gevolg: de massale vraag naar kustvastgoed en het beperkte aanbod duwen de prijzen de hoogte in. Zo is de gemiddelde prijs van een woning aan de kust met bijna 34.000 euro gestegen.

“Staycation” was afgelopen zomer hét modewoord en ook deze zomer ziet het ernaar uit dat we met z’n allen weer voor een vakantie in eigen land kiezen. Voor het eerst is dat nu ook duidelijk in de verkoopcijfers van het kustvastgoed te zien. Het eerste coronajaar - van april 2020 tot nu - is een woning aan de kust namelijk gemiddeld 34.000 euro, oftewel zo’n 15 procent, duurder geworden tegenover de periode april 2019 tot maart 2020, pre-corona dus.

18 procent

Wie vandaag een woning aan de kust wil kopen, moet hiervoor al gemiddeld 262.493 euro op tafel leggen. In het jaar voor de eerste lockdown was dat nog ‘maar’ 228.815 euro. Dat blijkt uit de cijfers van Dewaele Vastgoedgroep - één van de grote vastgoedmakelaars aan de kust - waar ze vandaag zelfs prijsstijgingen zien tot wel 18 procent.