Vast in het buitenland: "We willen naar huis!"

Josephine vanuit Finland: “Ik ben hier de enige Belg en ik kan alleen afwachten.”

Josephine is een studente verpleegkunde uit Kortrijk. Zij is momenteel op Erasmusstage in Finland. Ook daar zijn de grenzen gesloten. Ze mag vandaag haar stage niet starten als verpleegkundige in een ziekenhuis. Ze vreest dat haar stage helemaal in het water zal vallen. De vlucht die ze al geboekt had op 6 juni om naar huis te keren, is geannuleerd. “Er zijn al veel Erasmusstudenten vertrokken, ik ben hier nog de enige Belg.”