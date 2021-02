Varkenshouders zitten op hun tandvlees

In enkele buurlanden werd in september 2018 Afrikaanse Varkenspest (AVP) vastgesteld. Dat zorgde ervoor dat ook de export uit ons land stilviel. De varkenspest is intussen verdwenen, maar de export herstelt zich niet. De prijzen van veevoeder zijn intussen ook fors gestegen.

Bart Vergote, woordvoerder ABS: “Deze situatie zorgt voor een bloedbad bij de varkenshouders. Na de problemen met AVP en de lagere bezetting van arbeiders in de slachthuizen door Covid-19 vragen we dringend maatregelen om de sector te ondersteunen. De verliezen in de sector zijn immens.”

Volgens het ABS stijgt de prijs van varkensvlees nochtans in de winkels, terwijl zij een slechte prijs blijven krijgen. “Nogmaals vragen wij ons af waar deze marges blijven steken in de keten? Hierbij willen we een dringende oproep doen aan alle partners in de keten om deze crisis te bezweren en de varkenshouders een duwtje in de rug te geven. Zij hebben recht op een correcte vergoeding en kunnen alleen zo deze crisis overleven.”