Varkenshouders trekken aan alarmbel

"Het is duidelijk dat de varkenshouders in nood zijn", zegt Els Verté, directeur van de organisatie.

Ook Liv, het landelijk infopunt voor vrouwen, ontving de jongste tijd meer adviesvragen. "Varkenshoudsters zien het niet meer zitten en zoeken steun. We krijgen steeds meer meldingen rond mentaal welzijn", zegt An Deneffe, coördinator van Liv.

Boeren op een Kruispunt en Liv wijzen erop dat de problemen in de sector niet nieuw zijn. "Na de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in 2020, de coronacrisis en de beperkte exportmogelijkheden is de verkoop vandaag op een dieptepunt aanbeland. Onze varkenshouders geraken er niet meer uit, steken maandelijks duizenden tot tienduizenden euro's toe en zitten met de handen in het haar", klinkt het in een persbericht.

Beterschap lijkt niet onmiddellijk in zicht: er zijn geen aanwijzingen dat de voederprijzen sterk zouden dalen en ook voor de inkomsten is er geen beterschap in zicht. Boeren op een Kruispunt en Liv vragen de overheid daarom "dringend maatregelen" te nemen.