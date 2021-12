Varkensboeren vragen financiële compensatie voor hoge voederprijzen

De boeren kloegen de hoge voederprijzen en de lage verkoopprijzen aan, en vroegen parlementsleden om financiële steun. "Er zijn al eerder moeilijke periodes geweest, maar de prijzen voor graan, het belangrijkste bestanddeel van het varkensvoeder, zijn de laatste maanden nog nooit zo hoog geweest", zegt Oostendenaar Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). "Per varken dat een boer aflevert, wordt gemiddeld een verlies van 35 à 40 euro gemaakt. Als er per vracht ongeveer 200 varkens geleverd worden, kom je al gauw op een bedrag van bijna 8.000 euro dat een boer kwijt is, gewoon om zijn waar te mogen leveren. Die zware verliezen wegen enorm door: de getuigenissen vandaag bewijzen dat het erg diep zit bij de varkenshouders."

100 miljoen euro

De varkensboeren trokken daarom naar het Vlaams Parlement, waar ze hun grieven kenbaar maakten bij de leden van de parlementscommissie Landbouw. Als signaal voor hun onvrede gaven ze elk parlementslid een droge worst: "Want we hopen dat het hen geen worst zal wezen". Commissievoorzitter Bart Dochy (CD&V) zei de problemen van de boeren te erkennen, en wil bekijken wat er nog meer gedaan kan worden. Voor ABS-voorzitter Vandamme moet er met minstens 100 miljoen euro over de brug gekomen worden, alvorens de boeren tevreden zullen zijn. Tot hiertoe is er 16 miljoen euro steun gegeven, waarvan volgens Vandamme slechts een kleine zes miljoen bij de varkenshouders zelf is beland.

De actie verliep in eerste instantie erg rustig en gemoedelijk, maar toen een tweede groep boeren op de afspraak arriveerde, werd de sfeer wat grimmiger. Er werden enkele rookbommen en voetzoekers afgevuurd. Na ongeveer anderhalf uur werd de actie afgeblazen en trokken de tractoren opnieuw huiswaarts. De verkeershinder is al die tijd beperkt gebleven.